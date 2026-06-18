Вывески на русском языке стали причиной штрафа одесскому театру

В Одессе уполномоченный по защите государственного языка оштрафовал театр «Маски» за нарушение языкового законодательства. На основании трёх жалоб в отношении учреждения составили протоколы об административных правонарушениях. Об этом говорится на сайте «мовного омбудсмена» Незалежной.

Как сообщается, в театре нашли три вывески на русском языке, а сотрудник общался с посетителем на русском. Также в продаже находились книги актёров на русском языке, тогда как украинских изданий не было.

Кроме того, претензии возникли к постам театра в социальных сетях — они тоже были опубликованы на русском. Отметим, что в марте этого года «Маски» уже привлекали к ответственности за подобные нарушения и тогда штраф составил 17 тысяч гривен.