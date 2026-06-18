Вывески на русском языке стали причиной штрафа одесскому театру
«Мовный омбудсмен» оштрафовал театр «Маски» в Одессе из-за русского языка
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В Одессе уполномоченный по защите государственного языка оштрафовал театр «Маски» за нарушение языкового законодательства. На основании трёх жалоб в отношении учреждения составили протоколы об административных правонарушениях. Об этом говорится на сайте «мовного омбудсмена» Незалежной.
Как сообщается, в театре нашли три вывески на русском языке, а сотрудник общался с посетителем на русском. Также в продаже находились книги актёров на русском языке, тогда как украинских изданий не было.
Кроме того, претензии возникли к постам театра в социальных сетях — они тоже были опубликованы на русском. Отметим, что в марте этого года «Маски» уже привлекали к ответственности за подобные нарушения и тогда штраф составил 17 тысяч гривен.
Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский подписал закон об исключении русского языка из гарантий Европейской хартии. Изменения затронули и образование: учеников призывают использовать украинский не только на занятиях, но и вне их. В свою очередь, власти Крыма заявили, что намерены сохранить украинский язык в числе государственных и не видят оснований для изменения его статуса. Председатель парламента Владимир Константинов отметил, что это закреплено в конституции, и пересмотр не рассматривается, чтобы не «идти по пути нацистов».
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