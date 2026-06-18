«Адреса есть»: В Госдуме ответили министру Эстонии на насмешку о налётах дронов на Москву

Член думского комитета по обороне Андрей Колесник отреагировал на язвительный пост главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны в соцсети X. Поводом для насмешки эстонского дипломата стал ночной налёт беспилотников на Москву.

Парламентарий посоветовал министру вспомнить старую русскую поговорку — «хорошо смеётся тот, кто смеётся последний». Он в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что внешнеполитическое ведомство Эстонии, судя по всему, уже неспособно ни на что иное, кроме как публиковать едкие комментарии по поводу атак на российскую столицу.

Колесник также напомнил, что Москве известны адреса предприятий в Европе, где производятся беспилотники для нужд Киева. Депутат не исключил возможности нанесения ударов по этим объектам.

«Хотя бы один адрес на территории западных стран должен пострадать. Тогда, может быть, они поймут, что то, что они затеяли вместе с Украиной, крайне неприятными последствиями грозит», — подчеркнул он.