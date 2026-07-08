НАТО считает Россию долгосрочной угрозой и будет защищать каждый дюйм своей территории, обещает генеральный секретарь Североатлантиического альянса Марк Рютте на саммите в Анкаре.

Он надеется, что сегодня страны военного блока коллективно признают Россию долгосрочной угрозой для территории НАТО в итоговой декларации. Также Марк Рютте, отвечая на вопрос о послании Москве, заявил, что альянс объединяет миллиард человек в Европе, Канаде и США и будет защищать каждый дюйм своей территории, подчеркнув, что НАТО ни на кого не нападает, а лишь защищает свою жизнь, демократию.

«Вы не можете победить НАТО. Мы ни на кого не нападаем, мы будем только защищать нашу жизнь, нашу демократию, нашу территорию. Не играйте с нами», — заключил Рютте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал четыре условия для восстановления отношений Европы с Россией: чётко осознать, что она не угрожает Европе; прислушаться к её озабоченностям; учесть, что игнорирование этих озабоченностей приведёт к проблемам; и как можно скорее возобновить диалог.