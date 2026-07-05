В Кремле подтвердили готовность к мирным переговорам
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Российская Федерация сохраняет приверженность дипломатическим методам. По словам Дмитрия Пескова, для страны предпочтительнее реализация поставленных задач именно таким способом.
«Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров», — заявил пресс-секретарь президента в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
При этом в Москве опасаются деструктивной роли европейских партнёров. Пресс-секретарь выразил надежду, что «Евросоюзу всё-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся».
Особое внимание уделено роли Вашингтона в этом процессе. Россия рассчитывает на продолжение конструктивной работы со стороны США.
«И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников», — отметили в Кремле.
Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон идти на реальный диалог. Однако инициатива остается за теми, кто способен повлиять на текущую ситуацию и не допустить эскалации.
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