Российская Федерация сохраняет приверженность дипломатическим методам. По словам Дмитрия Пескова, для страны предпочтительнее реализация поставленных задач именно таким способом.

«Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам, и для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров», — заявил пресс-секретарь президента в беседе с корреспондентом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

При этом в Москве опасаются деструктивной роли европейских партнёров. Пресс-секретарь выразил надежду, что «Евросоюзу всё-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся».

Особое внимание уделено роли Вашингтона в этом процессе. Россия рассчитывает на продолжение конструктивной работы со стороны США.

«И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников», — отметили в Кремле.

Дальнейшее развитие событий будет зависеть от готовности сторон идти на реальный диалог. Однако инициатива остается за теми, кто способен повлиять на текущую ситуацию и не допустить эскалации.