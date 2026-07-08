Рютте: НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой в декларации по итогам саммита

Страны НАТО намерены подтвердить дальнейшую поддержку Украины на втором дне саммита альянса в Анкаре, а также зафиксировать статус России как долгосрочной угрозы в итоговой декларации саммита Североатлантического альянса. Об этом заявил генеральный секретарь организации Марк Рютте перед началом заседаний.

По его словам, участники встречи планируют вновь заявить о единстве в вопросе помощи Киеву на фоне продолжающегося конфликта. Рютте отметил, что конкретные параметры и направления поддержки будут обсуждаться в ходе переговоров.

«Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твёрдом намерении далее оказывать Украине поддержку. Ожидаю, что сегодня страны-члены снова вместе признают, что Россия представляет для территории НАТО угрозу в долгосрочной перспективе», — сообщили слова генсека в пресс-службе НАТО.

По итогам заседаний планируется принять итоговое коммюнике с зафиксированными договорённостями. Детали новых решений по помощи Киеву должны стать известны после завершения переговоров.

Однако противоречий внутри НАТО тоже достаточно. Ранее Life.ru рассказывал, что саммит в Анкаре может оказаться провальным из-за внутренних проблем альянса. К примеру, США всё ещё не забыли, что Европа не пришла к ним на помощь во время конфликта с Ираном.