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7 июля, 14:03

В России предрекли провал саммита НАТО из-за конфликта Трампа с Европой

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Саммит НАТО в Анкаре может пройти на фоне серьёзных разногласий внутри альянса, уверен политолог Александр Рудаков. По его словам, ещё до встречи прогнозировалась напряжённая атмосфера между Дональдом Трампом и европейскими участниками.

Американский президент фактически дал понять: он едет в Турцию прежде всего из уважения к Реджепу Тайипу Эрдогану. Для Трампа ключевой интерес связан не столько с европейской повесткой, сколько с южным флангом НАТО. На ситуацию накладываются и старые противоречия внутри альянса.

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Конфликты могут повлиять на тон обсуждений. Европа пока не способна стать полностью самостоятельной военно-политической силой, значит зависимость от США будет создавать внутреннее напряжение в НАТО.

«Очевидно, что напряжение попытается сгладить генсек НАТО Рютте. Однако шансов на достижение консенсуса на саммите немного — противоречия внутри альянса слишком сильны», — заключил собеседник РИА «ФедералПресс».

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Напомним, западные чиновники опасаются скандала на саммите НАТО в Анкаре из-за плохого расположения духа президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Борис Эльфанд
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