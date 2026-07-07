В МИД России назвали нового лидера НАТО после США

Накануне саммита НАТО в альянсе обсуждали варианты военного командования с меньшей зависимостью от США. Этот процесс уже называют «НАТО 3.0» — курсом на более сильную Европу внутри альянса, обратил внимание замглавы МИД РФ Александр Грушко.

В интервью NEWS.ru он отметил, что речь не идёт о реальном выходе США из НАТО. Евросоюз и альянс давно срослись, а сама структура остаётся для Вашингтона и Европы инструментом глобального влияния. Главный акцент, по оценке дипломата, сейчас смещается на рост европейского военного компонента.

Если страны НАТО доведут расходы на оборону до 5% ВВП, бюджеты европейских союзников могут приблизиться к триллиону долларов в год, а баланс внутри альянса начнёт постепенно меняться. Особое внимание Грушко обратил на Германию. ФРГ заявляет о намерении стать главной военной силой «объединённой Европы», что рассматривается как курс на милитаризацию и отход от прежних исторических ограничений.

Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.