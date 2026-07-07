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Регион
7 июля, 13:01

В МИД России назвали нового лидера НАТО после США

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Накануне саммита НАТО в альянсе обсуждали варианты военного командования с меньшей зависимостью от США. Этот процесс уже называют «НАТО 3.0» — курсом на более сильную Европу внутри альянса, обратил внимание замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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В интервью NEWS.ru он отметил, что речь не идёт о реальном выходе США из НАТО. Евросоюз и альянс давно срослись, а сама структура остаётся для Вашингтона и Европы инструментом глобального влияния. Главный акцент, по оценке дипломата, сейчас смещается на рост европейского военного компонента.

Если страны НАТО доведут расходы на оборону до 5% ВВП, бюджеты европейских союзников могут приблизиться к триллиону долларов в год, а баланс внутри альянса начнёт постепенно меняться. Особое внимание Грушко обратил на Германию. ФРГ заявляет о намерении стать главной военной силой «объединённой Европы», что рассматривается как курс на милитаризацию и отход от прежних исторических ограничений.

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Напомним, ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс ждёт крупнейшая трансформация за всю историю. Основой для строительства «НАТО 3.0» станут вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС.

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Борис Эльфанд
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