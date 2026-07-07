Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал четыре условия, при выполнении которых Европа сможет восстановить отношения с Россией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа должна чётко осознать, что Россия не является для неё источником угрозы, и прислушаться к её озабоченностям.

«Во-первых, вы должны четко осознать, что Россия не является для Европы источником угрозы. Во-вторых, вы должны прислушаться к тому, чем Россия озабочена. В-третьих, если вы проигнорируете озабоченности России, то у вас возникнут проблемы. В-четвёртых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее», — заявил представитель Кремля.