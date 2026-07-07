Песков дал Европе четыре совета для восстановления отношений с Россией
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche назвал четыре условия, при выполнении которых Европа сможет восстановить отношения с Россией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европа должна чётко осознать, что Россия не является для неё источником угрозы, и прислушаться к её озабоченностям.
«Во-первых, вы должны четко осознать, что Россия не является для Европы источником угрозы. Во-вторых, вы должны прислушаться к тому, чем Россия озабочена. В-третьих, если вы проигнорируете озабоченности России, то у вас возникнут проблемы. В-четвёртых, постарайтесь возобновить диалог с Россией как можно скорее», — заявил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что игнорирование российских интересов ведёт к эскалации напряжённости. Песков уже заявлял, что Запад не должен диктовать свои правила остальному миру, а страны глобального Юга не согласятся быть под чьим-то господством. И назвал стратегией номер один для Москвы быть достаточно сильным, чтобы противостоять Западу, подчеркнув, что влиятельная держава вызывает уважение, даже если её боятся.
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