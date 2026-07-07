Западный мир меньше остального и не должен навязывать свои правила другим. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche он также отметил, что нормы международного права больше не соблюдаются, и доверять Западу нельзя.

«Мы поняли, что никто не должен доверять западному миру. И никто не должен доверять системе политического, юридического и экономического сосуществования, созданной западным миром. А западный мир меньше, чем остальной мир. И он никогда не должен диктовать свои правила остальному миру. Теперь наши глаза широко открыты», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что Россия осознала, что никто не должен доверять западному миру и его системе, и что западный мир — это меньшинство, которое не должно диктовать правила остальному миру. Он подчеркнул, что теперь «глаза широко открыты». Говоря о Соединённых Штатах, Песков отметил, что их не так любят в Европе, но уважают за силу.

«Америка не так популярна в Европе. Но все европейцы готовы слушать слова: «Сегодня я ваш босс». Они проявляют уважение, потому что Америка обладает силой. Итак, мы обладаем силой и будем продолжать оставаться сильными», — заключил он.

Ране пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия, советников и разведданных странами Запада являются прямым участием в войне против России, перечислив факты военной поддержки. Он подчеркнул, что конфликт из-за этого перестал быть спецоперацией, превратившись в противостояние России с Киевом и его западными союзниками.