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Регион
7 июля, 16:44

Песков назвал поддержку Киева Западом прямым участием в войне против России

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Действия европейских стран и США, снабжающих киевский режим оружием, советниками и разведданными, являются прямым участием в войне против России. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля перечислил факты: западные государства поставляют вооружение и боеприпасы, предоставляют военных советников и данные спутникового наблюдения, отдают спутники в полное распоряжение Киева, осуществляют наведение украинских средств поражения и используют искусственный интеллект для содействия боевым действиям.

«Если это не прямое участие, то что это?» — задал риторический вопрос Песков.

По его словам, именно из-за этого конфликт перестал быть специальной военной операцией. Теперь, с одной стороны, — Россия, а с другой — киевский режим плюс ряд европейских стран и США, поставляющие миллионы тонн оружия.

«Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война», — подчеркнул он.

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Также Дмитрий Песков охарактеризовал двусторонние отношения России и США как застрявшие на нулевом уровне. При этом, по его словам, Москва и Вашингтон сохраняют способность к диалогу и достаточно умны, чтобы разговаривать друг с другом.

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Юрий Лысенко
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