Двусторонние отношения России и Соединённых Штатов находятся на нулевом уровне, однако Москва и Вашингтон сохраняют способность к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Наши двусторонние отношения не в лучшем состоянии, потому что они застряли. Они на нулевом уровне», — сказал Песков, добавив, что Москва и Вашингтон «достаточно умны, чтобы разговаривать друг с другом».

Ране помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 4 июля Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили украинское урегулирование с учётом предстоящего саммита НАТО в Турции 7–8 июля, и Трамп подтвердил готовность к мерам для прекращения боевых действий.