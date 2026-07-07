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7 июля, 16:22

Песков: Отношения РФ и США находятся на нулевом уровне

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Двусторонние отношения России и Соединённых Штатов находятся на нулевом уровне, однако Москва и Вашингтон сохраняют способность к диалогу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Наши двусторонние отношения не в лучшем состоянии, потому что они застряли. Они на нулевом уровне», — сказал Песков, добавив, что Москва и Вашингтон «достаточно умны, чтобы разговаривать друг с другом».

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Ране помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что 4 июля Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили украинское урегулирование с учётом предстоящего саммита НАТО в Турции 7–8 июля, и Трамп подтвердил готовность к мерам для прекращения боевых действий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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