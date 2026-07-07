Песков: Страны глобального Юга больше не согласятся быть под чьим-то господством
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Европа больше не является центром мирового развития, а страны глобального Юга не согласятся впредь находиться под чьим-либо господством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
«Европа больше не является центром развития — будь то гуманитарная, экономическая или политическая сфера. Центры развития сместились в другие регионы. Скорее, на Юг», — пояснил Песков.
В качестве примера представитель Кремля привёл Индию — крупнейшую страну с населением 1,5 миллиарда человек. Песков подчеркнул, что высокие темпы роста ВВП в Китае, Индонезии, на Филиппинах, в Бразилии и Индии свидетельствуют о формировании нового мира.
«Эти страны больше никогда не согласятся подчиняться диктату какого-либо суверена. Они не хотят быть под чьим-то господством», — подчеркнул он.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежний миропорядок образца 2010 года ушёл в прошлое, и глобальные изменения носят необратимый характер, поэтому он с трудом представляет возвращение тех времён.
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