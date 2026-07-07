Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 17:31

Песков: Страны глобального Юга больше не согласятся быть под чьим-то господством

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Европа больше не является центром мирового развития, а страны глобального Юга не согласятся впредь находиться под чьим-либо господством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«Европа больше не является центром развития — будь то гуманитарная, экономическая или политическая сфера. Центры развития сместились в другие регионы. Скорее, на Юг», — пояснил Песков.

В качестве примера представитель Кремля привёл Индию — крупнейшую страну с населением 1,5 миллиарда человек. Песков подчеркнул, что высокие темпы роста ВВП в Китае, Индонезии, на Филиппинах, в Бразилии и Индии свидетельствуют о формировании нового мира.

«Эти страны больше никогда не согласятся подчиняться диктату какого-либо суверена. Они не хотят быть под чьим-то господством», — подчеркнул он.

Песков: Реваншизм влияет на образ «российской угрозы» в Европе
Песков: Реваншизм влияет на образ «российской угрозы» в Европе

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прежний миропорядок образца 2010 года ушёл в прошлое, и глобальные изменения носят необратимый характер, поэтому он с трудом представляет возвращение тех времён.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar