Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что прежний миропорядок ушёл в прошлое. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche он заявил, что мир образца 2010 года больше не вернётся.

«На самом деле, мир изменился. И я с трудом могу представить, что те времена когда-нибудь вернутся», — сказал представитель Кремля. По его мнению, глобальные сдвиги носят необратимый характер.

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не начнёт третью мировую войну, но примет меры для своей безопасности. Он отметил, что ЕС превращается в экономический и военный блок, и Москва внимательно за этим следит. По его словам, Украина — инструмент Европы для продолжения войны, а лидеры стран ЕС промывают мозги налогоплательщикам, оправдывая рост военных расходов.