Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 17:16

Песков: Мир, каким он был в 2010 году, больше не вернётся

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков констатировал, что прежний миропорядок ушёл в прошлое. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche он заявил, что мир образца 2010 года больше не вернётся.

«На самом деле, мир изменился. И я с трудом могу представить, что те времена когда-нибудь вернутся», — сказал представитель Кремля. По его мнению, глобальные сдвиги носят необратимый характер.

Песков: РФ не во всём согласна с Трампом, но приветствует его желание к диалогу
Песков: РФ не во всём согласна с Трампом, но приветствует его желание к диалогу

Также Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не начнёт третью мировую войну, но примет меры для своей безопасности. Он отметил, что ЕС превращается в экономический и военный блок, и Москва внимательно за этим следит. По его словам, Украина — инструмент Европы для продолжения войны, а лидеры стран ЕС промывают мозги налогоплательщикам, оправдывая рост военных расходов.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar