Россия никогда не начнёт Третью мировую войну, но будет принимать меры для своей безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

«Сейчас мы наблюдаем трансформацию, ЕС превращается в экономический и военный блок. Это совершенно новый процесс на европейской земле. И, конечно, мы очень внимательно следили за этим, потому что для нас это чрезвычайно важно и потребует от нас принятия дополнительных мер для обеспечения нашей национальной безопасности», — сказал Песков.

Он также заявил, что Украина и киевский режим являются для Европы идеальным инструментом для продолжения войны против России. При этом, по его словам, европейцы начинают чувствовать себя некомфортно с украинцами, а лидеры европейских стран промывают мозги своим налогоплательщикам, чтобы оправдать рост военных расходов.

Песков подчеркнул, что теория опасности России навязывается европейцам на сто процентов, и они тратят миллиарды евро на оборону и снабжение киевского режима. Он также пожелал Европе обзавестись новым мудрым политическим руководством.

Ранее Песков заявил, что Вооружённые силы России продолжают освобождение регионов. Так представитель Кремля ответил на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования конфликта.