Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 09:51

Песков заявил о продолжении работы по созданию буферной зоны

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Работа по созданию зоны безопасности и буферной зоны в рамках проведения СВО на Украине будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Помимо этого продолжается работа по созданию зоны безопасности, буферной зоны. Эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

«Гнойник нельзя оставлять»: В Госдуме раскрыли, какие области войдут в буферную зону РФ
«Гнойник нельзя оставлять»: В Госдуме раскрыли, какие области войдут в буферную зону РФ

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Армии России в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам главы государства, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность населённых пунктов РФ. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar