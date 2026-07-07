Песков заявил о продолжении работы по созданию буферной зоны
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Работа по созданию зоны безопасности и буферной зоны в рамках проведения СВО на Украине будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Помимо этого продолжается работа по созданию зоны безопасности, буферной зоны. Эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Армии России в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам главы государства, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность населённых пунктов РФ. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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