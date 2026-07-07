Песков заявил о продолжении работы по созданию буферной зоны

Работа по созданию зоны безопасности и буферной зоны в рамках проведения СВО на Украине будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Помимо этого продолжается работа по созданию зоны безопасности, буферной зоны. Эта работа будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.