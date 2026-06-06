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6 июня, 02:00

Пушилин: Буферная зона в Днепропетровской области зависит от оружия ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью на полях ПМЭФ, пишет ТАСС.

По словам Пушилина, определять параметры такой зоны нужно с учётом оружия, которое украинская сторона применяет против российских объектов.

«Как сказал наш президент, зависит от того оружия, которое используется по нашим объектам», — сказал Пушилин.

Других деталей о буферной зоне глава ДНР не привёл. Он также не уточнил, какие именно виды вооружения могут повлиять на её параметры.

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Ранее Пушилин заявил, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены всех прав. Действия киевских властей внутри страны он назвал «полным террором». По его словам, попавший в поле зрения ТЦК мужчина либо откупается через коррупционные схемы, либо отправляется в «мясорубку». Глава республики подчеркнул, что на Украине сейчас с людьми не считаются.

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Антон Голыбин
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