Размер буферной зоны безопасности для ДНР и Запорожской области на территории Днепропетровской области должен зависеть от дальности вооружения Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в интервью на полях ПМЭФ, пишет ТАСС.

По словам Пушилина, определять параметры такой зоны нужно с учётом оружия, которое украинская сторона применяет против российских объектов.

«Как сказал наш президент, зависит от того оружия, которое используется по нашим объектам», — сказал Пушилин.

Других деталей о буферной зоне глава ДНР не привёл. Он также не уточнил, какие именно виды вооружения могут повлиять на её параметры.

Ранее Пушилин заявил, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены всех прав. Действия киевских властей внутри страны он назвал «полным террором». По его словам, попавший в поле зрения ТЦК мужчина либо откупается через коррупционные схемы, либо отправляется в «мясорубку». Глава республики подчеркнул, что на Украине сейчас с людьми не считаются.