Пушилин заявил о полном бесправии мужчин призывного возраста на Украине

Глава ДНР Денис Пушилин на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что мужчины призывного возраста на Украине практически лишены всех прав. Действия киевских властей внутри страны он назвал «полным террором».

«Действия одних ТЦК чего стоят. Полное бесправие мужчин призывного возраста, полное бесправие! Причём не важно, есть у тебя какие-то основания не попасть в поле зрения ТЦК или нет. Состояние здоровья, наличие детей и прочее — это всё отброшено на второй план», — приводит слова Пушилина ТАСС.

По его словам, попавший в поле зрения ТЦК мужчина либо откупается через коррупционные схемы, либо отправляется в «мясорубку». Глава республики подчеркнул, что на Украине сейчас с людьми не считаются.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин на площадке ПМЭФ заявил, что на Украине практически не осталось сильных протестных лидеров, а организованное внутреннее протестное движение фактически перестало существовать. По его словам, все заметные оппозиционные фигуры либо уничтожены, либо находятся в тюрьмах, либо брошены на фронт. Он охарактеризовал сложившуюся обстановку как «выжженное поле», где без внешнего вмешательства значимых изменений внутри Украины ожидать сложно.