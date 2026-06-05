Пушилин: На Украине не осталось сильных протестных лидеров

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на Украине практически не осталось заметных протестных лидеров. Об этом он рассказал ТАСС на площадке ПМЭФ.

По его словам, организованное внутреннее протестное движение в стране фактически перестало существовать.

«Все протестные лидеры, которые готовы были бы выступить «номер один», высказать своё мнение, — они просто уничтожены. Или по тюрьмам сидят, или же брошены в мясорубки, в том числе на фронт», — сказал он.

Пушилин отметил, что без внешнего вмешательства значимых изменений внутри Украины ожидать сложно. Сложившуюся обстановку он охарактеризовал как «выжженное поле», где отсутствуют условия для политической конкуренции и открытого противостояния.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять силовые меры для его отстранения. Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.