Украина уже потеряла более половины населения, а на территориях, подконтрольных Киеву, осталось менее 23 миллионов человек. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, ещё в 1991 году население Украины в границах УССР превышало 51,5 миллиона человек. Сейчас же, как утверждает политик, некоторые аналитики оценивают численность населения даже в 18 миллионов.

«За исторически короткий срок население сократилось более чем в два раза — это не просто кризис, это свидетельство биологической смерти нации», — заявил Медведев.

Он также отметил, что Украина безвозвратно утратила выше 20% территории, полученной после распада СССР, и может потерять новые земли в будущем. По его словам, контроль над территорией остаётся одним из ключевых признаков полноценного государства.

Отдельно Медведев затронул состояние экономики. Он заявил, что страна потеряла почти половину промышленного потенциала и более 20% аграрного сектора. По его данным, Украина лишилась более 70% металлургии, а часть сельхозугодий оказалась потеряна или выведена из оборота из-за боевых действий и минирования.

Кроме того, политик сообщил, что Украина потеряла доступ к запасам полезных ископаемых на сумму свыше 12 триллионов долларов, а часть перерабатывающей инфраструктуры была уничтожена.

Ранее Медведев заявил, что деградация Украины продолжится и в итоге страна погибнет. По его словам, это необратимый процесс. Ему не помешают лживые обещания Запада о безграничной поддержке, вступлении в НАТО и Евросоюз.