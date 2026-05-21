Медведев: В исторической перспективе гибель деградирующей Украины неизбежна
Деградация Украины будет продолжаться и в результате страна погибнет, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, это — необратимый процесс, которому не помешают лживые обещания Запада о безграничной поддержке, вступлении в НАТО и Евросоюз.
«В исторической перспективе гибель так называемой Украины неизбежна», — написал Медведев в «Максе».
Ранее Дмитрий Медведев заявил о праве НАТО задействовать статью о коллективной обороне из-за пролёта украинских БПЛА через Прибалтику. По его словам, страны региона могли бы предложить реальные меры против Киева.
