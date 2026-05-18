«Неудобен для всех»: Медведчук заявил, что Зеленского уберут союзники

Владимир Зеленский стал неудобен даже собственному окружению, которое может принять меры для его отстранения. Об этом заявил лидер движения «Другая Украина», экс-глава запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Он прокомментировал закрытое совещание в Киеве, проведённое после интервью американского журналиста Такера Карлсона с бывшим пресс‑секретарём Зеленского Юлией Мендель. В обсуждении участвовали руководители Министерства иностранных дел и Службы безопасности Украины.

«На совещании проанализировали риски, связанные с тезисами из интервью, и разработали комплекс мер по минимизации негативных последствий, а также предотвращению подобных случаев в будущем. Сегодня Зеленский неудобен никому, поэтому уберут его свои», — отметил Медведчук в своей статье, опубликованной на сайте движения.

Политик подчеркнул, что оценка ситуации в высших эшелонах власти Украины ориентирована на ограничение любых информационных и политических угроз, исходящих от неожиданных заявлений или утечек.

Ранее депутат Рады заявил, что арест бывшего главы ОП Украины Андрея Ермака запустил этап разрушения всей вертикали власти Владимира Зеленского. По его словам, это не значит, что ось рухнет уже завтра, но сам сигнал более чем серьёзный.