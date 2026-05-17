Зеленский обсудил с главой Евросовета кандидатуру переговорщика с Россией

Владимир Зеленский обсудил с главой Евросовета Антониу Коштой кандидатуру будущего переговорщика от Евросоюза по урегулированию конфликта с Россией. Подробностями беседы глава киевского режима поделился в своём Telegram-канале.

По его словам, обе стороны сходятся во мнении, что Европа обязательно должна участвовать в переговорах. Для этого ей необходимо обладать сильным голосом и чётким присутствием в процессе. Зеленский подчеркнул важность скорейшего определения того, кто именно будет представлять Евросоюз на этих встречах. При этом бывший комик не стал раскрывать, назывались ли в ходе разговора какие-то конкретные фамилии.

«Одинаково видим, что Европа должна быть в переговорах. Важно, чтобы у неё был сильный голос и присутствие в этом процессе, и следует определить, кто будет представлять именно Европу», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что Киев выразил готовность к телефонному разговору Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, но выдвинул условие о предварительном подтверждении серьёзности намерений Москвы. С таким заявлением выступил глава офиса лидера киевского режима Кирилл Буданов* во время визита в Литву. По его словам, подобный контакт не может быть спонтанным, поскольку прямые каналы связи между странами сейчас отключены, а мобильная связь для переговоров такого уровня не используется.

