В ЕС назвали категорию украинцев, которая может лишиться убежища

Главы МВД стран Евросоюза поддерживают идею исключить украинцев с запретом на выезд, включая мужчин призывного возраста, из программы временной защиты. Об этом заявил министр по вопросам миграции и предоставления убежища Швеции Йохан Форссел, пишет Politico.

По словам Форссела, среди европейских министров есть заметная поддержка такого подхода. Он также допустил, что Еврокомиссия включит эту идею в предложение о продлении временной защиты для украинцев.

«Судя по тому, что я слышал, я думаю, что есть сильная поддержка исключения тех, в отношении которых введены запреты на поездки», — сказал Форссел.

Еврокомиссар по вопросам миграции Магнус Бруннер заявил, что этого же хочет и Киев. По данным Politico, Еврокомиссия внимательно выслушала страны, которые сильнее всего затронул приём украинских беженцев. Среди них Чехия, государства Балтии, Польша, Германия и Австрия.

Сейчас украинцы в ЕС пользуются режимом временной защиты. Он даёт право на проживание, работу и обучение в странах объединения. Последний раз механизм продлили в июне 2025 года, а нынешний срок его действия истекает в марте 2027 года.

Ранее комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти заявил о росте усталости от украинских беженцев в странах ЕС. Он отметил усиление антиукраинских настроений и обсуждение прекращения чрезвычайных мер поддержки. Европейский союз продлил временную защиту для украинцев до марта 2027 года, но часть стран уже переводит беженцев на другие виды ВНЖ с более строгими условиями. Некоторые государства также сокращают помощь с жильём и социальными выплатами.