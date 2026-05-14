В Совете Европы заявили о растущей усталости от украинцев в странах ЕС

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти отметил рост усталости европейцев от украинских беженцев. Эксперт написал статью на сайте СЕ. Он указал на усиление антиукраинских настроений в странах Евросоюза.

«Сегодня меня всё больше беспокоит растущая усталость и усиливающиеся дискуссии на уровне ЕС и на национальных уровнях о прекращении действия чрезвычайных мер. <...> Кроме того, я наблюдаю рост антиукраинских настроений», — пишет комиссар.

Европейский союз продлил временную защиту для украинцев до марта 2027 года, но некоторые государства уже отменяют этот режим. Они переводят беженцев на другие виды на жительство с более строгими критериями. Ряд стран урезали поддержку в сфере жилья и социальных выплат. По мнению О'Флаэрти, поэтапное снижение поддержки создаёт риски для уязвимых групп.

Комиссар добавил, что отдельные страны вне Директивы о временной защите исключают новых прибывших из программ помощи. Эти государства отклоняют заявления на убежище, если беженцы приехали из регионов, которые власти считают «безопасными».

Ранее Польша отменила пособия на детей для неработающих украинцев. Речь о выплате «800 плюс» — около 200 долларов на каждого ребёнка. А власти Ирландии разрабатывают схему возврата беженцев на родину. Дублин планирует ввести денежные выплаты для украинцев, готовых уехать домой.