В МИД рассказали о тысячах украинцев в Европе, желающих переехать в Россию

Тысячи украинцев, оказавшихся в странах Европы после 2022 года, заинтересованы в переезде в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента МИД по работе с соотечественниками Геннадий Овечко.

«Речь идёт о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован», — сказал он. По его оценке, интерес остаётся стабильным. При этом приезжающие украинцы проходят особую процедуру проверки.

В феврале генконсул РФ в Нью-Йорке сообщал, что украинцы в США также активно интересуются программой переселения соотечественников. В сентябре 2024 года российский лидер Владимир Путин внёс изменения в госпрограмму: владение русским можно подтвердить дипломом филиала российского вуза за рубежом, а участвовать в программе могут соотечественники из новых регионов.

Ранее Польша отменила пособия «800 плюс» для неработающих украинских беженцев. Теперь для получения выплат (около 200 долларов на ребёнка) необходимо официальное трудоустройство, легальное пребывание и обучение ребёнка в польской школе. Изменения затронут около 150 тысяч детей с Украины.