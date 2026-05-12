Депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Life.ru прокомментировал новость о том, что украинские военные якобы начали исследовать неопознанные летающие объекты. По его словам, Киев таким образом пытается «подлизаться» к президенту США Дональду Трампу, который известен интересом к теме НЛО. Делягин сравнил действия украинских властей с поведением эскортниц, которые подстраиваются под вкусы клиента.

По его мнению, Киев меняет «предмет гордости» в зависимости от интересов большого «сахиба». Делягин также отметил, что для такого исследования, как у Киева, не нужны бюджеты: достаточно посмотреть несколько фантастических фильмов. А настоящих НЛО на самом деле много на записях с дронов — просто их никто раньше не замечал.

«Это стандарты нормального приёма эскортниц, которые раньше учили языки программирования, а теперь учатся способам общения и помощи ИИ, чтобы поддерживать отношения со стороны аудитории. В данной ситуации украинские власти просто копируют московских эскортниц», — резюмировал Делягин.

Ранее советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов опубликовал в соцсетях видео, записанное украинскими военными. На этих кадрах, как утверждается, заснят НЛО. Он уточнил, что съёмка велась в мае прошлого года на восьмисотметровой высоте.