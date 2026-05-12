День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 11:54

«Приём эскортниц»: В Госдуме ответили, зачем украинские военные начали изучать НЛО

Депутат Делягин: Украинцы заявляют об изучении НЛО, чтобы подлизаться к Трампу

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

Депутат Госдумы Михаил Делягин в беседе с Life.ru прокомментировал новость о том, что украинские военные якобы начали исследовать неопознанные летающие объекты. По его словам, Киев таким образом пытается «подлизаться» к президенту США Дональду Трампу, который известен интересом к теме НЛО. Делягин сравнил действия украинских властей с поведением эскортниц, которые подстраиваются под вкусы клиента.

Украинцы заявляют об исследовании НЛО, чтобы подлизаться к Трампу. Трампа интересуют НЛО — значит, украинское руководство пытается восстановить отношения, демонстрируя интерес к тому же, что и Трамп.

Михаил Делягин

Депутат Госдумы

Украинцы заявляют об исследовании НЛО, чтобы подлизаться к Трампу. Трампа интересуют НЛО — значит, украинское руководство пытается восстановить отношения, демонстрируя интерес к тому же, что и Трамп.
Украинцы заявляют об исследовании НЛО, чтобы подлизаться к Трампу. Трампа интересуют НЛО — значит, украинское руководство пытается восстановить отношения, демонстрируя интерес к тому же, что и Трамп.

По его мнению, Киев меняет «предмет гордости» в зависимости от интересов большого «сахиба». Делягин также отметил, что для такого исследования, как у Киева, не нужны бюджеты: достаточно посмотреть несколько фантастических фильмов. А настоящих НЛО на самом деле много на записях с дронов — просто их никто раньше не замечал.

«Это стандарты нормального приёма эскортниц, которые раньше учили языки программирования, а теперь учатся способам общения и помощи ИИ, чтобы поддерживать отношения со стороны аудитории. В данной ситуации украинские власти просто копируют московских эскортниц», — резюмировал Делягин.

В рассекреченных файлах ФБР об НЛО нашли «гномов в скафандрах» ростом 120 см
В рассекреченных файлах ФБР об НЛО нашли «гномов в скафандрах» ростом 120 см

Ранее советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов опубликовал в соцсетях видео, записанное украинскими военными. На этих кадрах, как утверждается, заснят НЛО. Он уточнил, что съёмка велась в мае прошлого года на восьмисотметровой высоте.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Госдума
  • Комментарии Лайфу
  • Только на LIFE
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar