Советник главы Минобороны Украины Флеш показал видео с НЛО

Советник Минобороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш) опубликовал в соцсетях видео, записанное украинскими военными. На этих кадрах, как утверждается заснят неопозанный летающий объект (НЛО.

Советник главы МО Украины показал секретное видео с НЛО.

«Ну что тут поделаешь, я люблю X Files», — написал он.

Он уточнил, что съёмка велась в мае прошлого года на восьмисотметровой высоте. Также советник МО Незалежной призвал подписчиков делиться своими соображениями по поводу замеченного на плёнке.

Напомним, X-Files (в оригинале — The X-Files, по-русски чаще называют «Секретные материалы») — это культовый американский телесериал 1990-х годов. Его сюжет строится вокруг расследований агентов ФБР, которые сталкиваются с необъяснимыми явлениями: от появлений НЛО и инопланетян до правительственных заговоров.

Ранее Бескрестнов сообщил, что военные страны занимаются исследованием неопознанных летающих объектов. По его словам, для этой работы существует отдельный объёмный документ, который утвердил главком Александр Сырский. Бескрестнов также уточнил, что на Украине со советских времён действует государственная структура, изучающая подобные явления.