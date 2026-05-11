Украинские военные занялись изучением НЛО

Украинские военные занимаются исследованием НЛО. По крайней мере, так утверждает советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов (позывной Флеш). По его словам, для этого есть отдельный объёмный документ, согласованный главкомом Александром Сырским. Об этом сообщает «Страна.Ua».

Бескрестнов заявио, что на Украине существует госструктура, изучающая такие явления ещё с советских времён. Она, по его словам, связалась с ним после публикации в 2023 году видео с фронта, где аэроразведка наблюдала за неидентифицированным летающим объектом.

«С началом войны исследование НЛО в нашем пространстве стало больше военной задачей, чем гражданской. В ВСУ даже появился специальный объёмный документ на эту тему, согласованный главкомом», — написал Флеш.

Напомним, на прошлой неделе Пентагон начал рассекречивать свои материалы об НЛО. Кроме того, к проекту присоединились Белый дом, американская разведка, NASA, ФБР, Минэнерго США и специальный офис AARO, который занимается исследованием всего необъяснимого — от неба и космоса до глубин океана.

Ранее в рассекреченных файлах ФБР об НЛО нашли «гномов в скафандрах» ростом 120 см. Эти материалы относятся к периоду активных наблюдений за НЛО в 1960-х годах. Они содержат показания очевидцев о летающих объектах, которые демонстрировали способность к бесшумному зависанию, стремительному ускорению и вызывали сбои в работе электромагнитного оборудования.