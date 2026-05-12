Польша отменила пособия на детей для неработающих украинцев

В Польше украинские беженцы без официального трудоустройства больше не смогут получать детские пособия. Об этом сообщает Money.pl.

Речь идёт о выплате «800 плюс» — пособии в размере 800 злотых, или около 200 долларов, на каждого ребёнка. По данным издания, изменение правил затронет около 150 тысяч детей с Украины.

Теперь для получения денег гражданам Украины нужно подтвердить легальное пребывание в Польше, официальную работу и обучение ребёнка в местной школе.

Ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов.