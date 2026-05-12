День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 мая, 17:28

Польша отменила пособия на детей для неработающих украинцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Kosolapov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Roman Kosolapov

В Польше украинские беженцы без официального трудоустройства больше не смогут получать детские пособия. Об этом сообщает Money.pl.

Речь идёт о выплате «800 плюс» — пособии в размере 800 злотых, или около 200 долларов, на каждого ребёнка. По данным издания, изменение правил затронет около 150 тысяч детей с Украины.

Теперь для получения денег гражданам Украины нужно подтвердить легальное пребывание в Польше, официальную работу и обучение ребёнка в местной школе.

Ирландия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
Ирландия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Польша
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar