Украинцев начали депортировать из Польши и сразу мобилизовывать в ВСУ

В Сети появились сообщения о случаях депортации украинских граждан из Польши. Речь идёт о мужчинах, которых после возвращения могут направлять в армию. Об этом сообщает «Страна.ua».

По опубликованным данным, подобные случаи участились в последнее время. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов. Подробности о масштабах происходящего и официальные подтверждения пока отсутствуют. Информация распространяется преимущественно через интернет-ресурсы.

Напомним, что ранее на Украине признали серьёзные сложности с пополнением армии. Все желающие воевать уже находятся на передовой. Те, кто хотел уехать из страны, уже мигрировали.