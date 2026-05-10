День Победы
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 18:17

Ирландия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Grand Warszawski

Власти Ирландии разрабатывают схему, которая должна помочь украинским беженцам вернуться на родину. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган.

«Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину»,заявил О'Каллаган в эфире RTE.

До этого Sunday Times сообщала, что Дублин может ввести денежные выплаты для украинцев, готовых уехать домой. Сам министр эту информацию подтверждать не стал и отметил, что не будет раскрывать детали плана раньше срока. По словам министра, украинское правительство «очень хочет», чтобы граждане возвращались домой.

Счастливых голодных игр: Страна ЕС хочет выгнать на улицу 16 тысяч украинцев
Счастливых голодных игр: Страна ЕС хочет выгнать на улицу 16 тысяч украинцев

Ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ирландия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar