Ирландия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Власти Ирландии разрабатывают схему, которая должна помочь украинским беженцам вернуться на родину. Об этом заявил министр юстиции страны Джим О'Каллаган.

«Нужны различные механизмы, которые помогут людям вернуться домой на Украину», — заявил О'Каллаган в эфире RTE.

До этого Sunday Times сообщала, что Дублин может ввести денежные выплаты для украинцев, готовых уехать домой. Сам министр эту информацию подтверждать не стал и отметил, что не будет раскрывать детали плана раньше срока. По словам министра, украинское правительство «очень хочет», чтобы граждане возвращались домой.

Ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт. Отмечается, что меры применяются в отношении тех, у кого истёк срок действия документов.