Счастливых голодных игр: Страна ЕС хочет выгнать на улицу 16 тысяч украинцев

В Ирландии тысячи беженцев из Незалежной могут остаться без жилья. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на заявления властей европейской республики.

Министр иммиграции Ирландии Колм Брофи похвалил украинцев за стойкость, отметив, что многие из них до сих пор не нашли себе пристанище. Эти люди продолжают жить в помещениях, предоставленных государством. Власти решили принять новую стратегию по их размешению. При этом без крыши над головой, считают они, могут остаться «один-два» человека.

«Я предполагаю, что кто-то поговорит с журналистом и скажет, что не может найти жильё. Но в подавляющем большинстве случаев, как мы видели на сегодняшний день, украинцы очень, очень стойкие в плане поиска жилья, потому что здесь есть сильная украинская община», — говорится в сообщении.

Однако некоторым повезло ещё меньше. К примеру, ранее украинские СМИ рассказывали, что украинцев начали депортировать из Польши, чтобы сразу отправлять на фронт.