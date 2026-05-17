Граждане Украины с начала года лидируют по числу заявлений на убежище в РФ

В первом квартале 2026 года граждане Украины подали больше всего заявлений о предоставлении убежища в России, составив около половины всех обращений. Об этом говорится в материалах статистики, которые проанализировал ТАСС.

За три месяца в российские органы внутренних дел поступило 1329 ходатайство о предоставлении убежища. Из них 712 заявлений подали граждане Украины, что немного больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались граждане Сирии, далее следуют заявители из Ирана, Афганистана и Узбекистана.

Годом ранее структура обращений выглядела иначе: тогда лидировали граждане Сирии, а Украина занимала вторую позицию. В статистике также отмечается, что статус временного убежища даёт право на легальное проживание в России, трудоустройство без дополнительных разрешений и доступ к медицинской помощи по ОМС.

Кроме того, получившие такой статус могут оформлять документы для поездок, обучения и получения социальной поддержки, а в дальнейшем — претендовать на вид на жительство и гражданство.

Ранее сообщалось, что после начала спецоперации в Россию переехали сотни тысяч граждан Украины. Речь идёт о значительном числе людей, которые самостоятельно переместились на территорию России, не участвуя в государственной программе переселения соотечественников.