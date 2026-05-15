Сотни тысяч украинцев переехали в Россию за время СВО

Сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

«После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию РФ... Речь идёт о сотнях тысяч человек», — заявил дипломат.

При этом они переселялись не по государственной программе для соотечественников. Овечко объяснил, что для всех украинцев, которые приезжают в Россию, действует особый порядок проверки.

Ранее сообщалось, что большинство украинцев, которые уехали из страны, не собираются возвращаться назад — даже когда закончится спецоперация. В начале конфликта половина из них ещё хотели вернуться, но теперь всё изменилось. И самое главное — люди продолжают уезжать. Родители пытаются спасти своих взрослеющих сыновей от мобилизации и ищут любые способы покинуть Украину.