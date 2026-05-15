Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 мая, 05:54

Сотни тысяч украинцев переехали в Россию за время СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Halfpoint

Сотни тысяч украинцев переехали в Россию после начала спецоперации. Об этом РИА «Новости» рассказал директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД Геннадий Овечко.

«После начала СВО значительное количество граждан Украины уже переместилось на территорию РФ... Речь идёт о сотнях тысяч человек», — заявил дипломат.

При этом они переселялись не по государственной программе для соотечественников. Овечко объяснил, что для всех украинцев, которые приезжают в Россию, действует особый порядок проверки.

Ирландия заплатит украинским беженцам за возвращение домой
Ирландия заплатит украинским беженцам за возвращение домой

Ранее сообщалось, что большинство украинцев, которые уехали из страны, не собираются возвращаться назад — даже когда закончится спецоперация. В начале конфликта половина из них ещё хотели вернуться, но теперь всё изменилось. И самое главное — люди продолжают уезжать. Родители пытаются спасти своих взрослеющих сыновей от мобилизации и ищут любые способы покинуть Украину.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar