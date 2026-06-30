Для достижения целей СВО России необходимо выйти на западные рубежи Украины, заявил член думского комитета по обороне Виктор Соболев. По его словам, буферная зона, которую продолжают создавать ВС РФ, должна включать Черниговскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области.

Парламентарий в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что вхождение двух последних регионов в эту зону не вызывает сомнений. Он также предупредил, что даже оставление усечённой западной части Украины будет серьёзно отвлекать российские силы и создаст угрозу, которой воспользуется Европа, активно готовящаяся к конфликту с Москвой.

Сейчас ближайшая задача — полное освобождение территорий, которые по Конституции принадлежат РФ, добавил Соболев.

А ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Армии России в Сумской области является создание зоны безопасности. По словам главы государства, замыслом командования является оттеснение противника на расстояние, гарантирующее безопасность населённых пунктов РФ.