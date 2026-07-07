Песков: РФ не во всём согласна с Трампом, но приветствует его желание к диалогу

Россия может расходиться с президентом США Дональдом Трампом по многим вопросам, но приветствует его готовность вести диалог. Об этом в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что американский лидер разительно отличается от европейских политиков.

«Он предпочитает решать проблемы — и решать их путём диалога. Это совпадает с нашей позицией», — подчеркнул Песков.

По его словам, Москва и Вашингтон вовсе не обязаны во всём соглашаться друг с другом. Даже при расхождении по всем вопросам главное — сохранять каналы общения.

«И такой подход мы, безусловно, можем только приветствовать», — резюмировал представитель Кремля.

А ещё Дмитрий Песков заметил, что президент Франции Эмманюэль Макрон так и не позвонил главе РФ Владимиру Путину, вопреки многократным обещаниям. Несмотря на такое отношение Парижа к собственным заявлениям, Москва остаётся открытой к диалогу и продолжает ждать этого звонка.