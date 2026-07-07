Великобритания первой среди европейских стран выступила в роли сторонницы войны, а не мира в ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Песков напомнил, что в ноябре 2023 года депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил о возможности завершения боевых действий весной 2022 года, однако Киев отказался от нейтралитета после вмешательства тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, который призвал Украину «просто воевать».

«Это было прямое вмешательство Великобритании в эти дела [Вокруг Украины]. И это был первый случай, когда европейская страна проявила себя как сторонница войны, а не мира», — сказал Песков.

Он также отметил, что после этого многие европейские государства прямо или косвенно оказались вовлечены в конфликт — они поставляют оружие, боеприпасы и данные спутникового наблюдения Киеву.