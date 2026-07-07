Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 17:02

Песков заявил, что Британия первой в Европе проявила себя сторонницей войны

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Великобритания первой среди европейских стран выступила в роли сторонницы войны, а не мира в ситуации вокруг Украины. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Песков напомнил, что в ноябре 2023 года депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил о возможности завершения боевых действий весной 2022 года, однако Киев отказался от нейтралитета после вмешательства тогдашнего премьера Британии Бориса Джонсона, который призвал Украину «просто воевать».

«Это было прямое вмешательство Великобритании в эти дела [Вокруг Украины]. И это был первый случай, когда европейская страна проявила себя как сторонница войны, а не мира», — сказал Песков.

Он также отметил, что после этого многие европейские государства прямо или косвенно оказались вовлечены в конфликт — они поставляют оружие, боеприпасы и данные спутникового наблюдения Киеву.

Песков: Украинцы должны сами решить, легитимен ли Зеленский
Песков: Украинцы должны сами решить, легитимен ли Зеленский

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что риторика Киева предназначена для западной аудитории и не имеет реальной цели, а попытки имитации сопротивления проваливаются, что очевидно для профессионалов, и ситуация на фронте остаётся неизменной. Кроме того, Песков отметил, что конфликт на Украине закончится на следующий день после того, как Зеленский примет ответственное решение о выводе ВСУ и признании новых регионов в составе России.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Великобритания
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar