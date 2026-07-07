Украинский конфликт закончится на следующий же день после принятия Владимиром Зеленским ответственного решения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Он перечислил действия, которые должен в рамках такого решения принять украинский лидер: вывод ВСУ из воссоединившихся с Россией регионов и юридическое признание сложившихся реалий на земле.

«И на следующий день война закончится», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам и предпочла бы достичь целей дипломатическим путём. При этом в Москве опасаются деструктивной роли Евросоюза. Песков выразил надежду, что ЕС не сможет окончательно обрушить эти перспективы.