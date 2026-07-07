Песков: Украинцы должны сами решить, легитимен ли Зеленский
Владимир Зеленский. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что легитимность Владимира Зеленского. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche представитель Кремля сказал, что украинцам следует самостоятельно определить, насколько законен статус фактического лидера Незалежной.
«Они должны выяснить у своего президента, легитимность которого сейчас под вопросом, действительно ли он законен или нет», — заявил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин назвал вопрос о легитимности Владимира Зеленского крайне важным, особенно в свете того, что срок его президентских полномочий истёк ещё два года назад.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.