Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что легитимность Владимира Зеленского. В интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche представитель Кремля сказал, что украинцам следует самостоятельно определить, насколько законен статус фактического лидера Незалежной.

«Они должны выяснить у своего президента, легитимность которого сейчас под вопросом, действительно ли он законен или нет», — заявил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал вопрос о легитимности Владимира Зеленского крайне важным, особенно в свете того, что срок его президентских полномочий истёк ещё два года назад.