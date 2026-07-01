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1 июля, 12:20

«Нелегитимный задержался»: В Госдуме разоблачили уловку Зеленского для сохранения власти

Депутат Колесник: Зеленский хочет провести выборы, пока его конкуренты ослаблены

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Владимир Зеленский может стремиться провести выборы как можно быстрее, пока его политические конкуренты ослаблены, считает депутат Госдумы Андрей Колесник. По его мнению, главная задача главы киевского режима — вернуть себе легитимность после затянувшегося пребывания у власти.

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«Зеленскому сейчас нужно хотя бы декларировать, что будут проводиться выборы, потому что задержался он на месте президента Украины в нелегитимном варианте», — подчеркнул парламентарий.

Даже западные союзники Киева всё чаще обсуждают необходимость выборов, чтобы во главе Украины находился формально легитимный руководитель. Для Зеленского сейчас удобный момент, поскольку серьёзных соперников фактически убрали с политического поля, заключил собеседник «Ленты.ру».

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Ранее политолог счёл нулевой вероятность выборов на Украине осенью 2026 года. По его оценке, Владимиру Зеленскому не хочется рисковать будущим, устраивая голосование.

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Борис Эльфанд
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