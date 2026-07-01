Карты раскрыты: Залужный объявил Зеленскому о планах сразиться за пост президента

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, поводом для встречи первоначально стала отставка британского премьера Кира Стармера, однако разговор в итоге затронул и политическое будущее Залужного. Зеленский, как утверждает издание, задал вопрос о возможном участии дипломата в выборах.

«Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» — спросил он. «Да. Буду», — коротко подтвердил Залужный.

После этого встреча продолжилась, однако, по данным источников, президент не предложил своему соратнику альтернативных карьерных вариантов. Залужный отметил, что не стремился в политику, но чувствует ответственность из-за ожиданий общества, поэтому якобы был вынужден решиться на подобный шаг.

Позднее к экс-главкому прибыли представители украинских властей, которые предупреждали о рисках политического противостояния и возможном расколе в обществе, однако его позиция не изменилась.

Ранее новое исследование независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что наибольшим доверием в Украине пользуются представители оборонной сферы. На первом месте находится экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73% опрошенных. Следом за ним идут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) и бывший глава ГУР МО, а ныне руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Оба с уровнем доверия 70%.

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