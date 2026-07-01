Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 07:13

Карты раскрыты: Залужный объявил Зеленскому о планах сразиться за пост президента

Залужный объявил Зеленскому о желании баллотироваться на пост президента Украины

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Владимир Зеленский и Валерий Залужный. Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского

Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил Владимиру Зеленскому о намерении участвовать в президентских выборах. Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По данным издания, поводом для встречи первоначально стала отставка британского премьера Кира Стармера, однако разговор в итоге затронул и политическое будущее Залужного. Зеленский, как утверждает издание, задал вопрос о возможном участии дипломата в выборах.

«Если выборы состоятся осенью, будете ли вы баллотироваться?» — спросил он. «Да. Буду», — коротко подтвердил Залужный.

После этого встреча продолжилась, однако, по данным источников, президент не предложил своему соратнику альтернативных карьерных вариантов. Залужный отметил, что не стремился в политику, но чувствует ответственность из-за ожиданий общества, поэтому якобы был вынужден решиться на подобный шаг.

Позднее к экс-главкому прибыли представители украинских властей, которые предупреждали о рисках политического противостояния и возможном расколе в обществе, однако его позиция не изменилась.

«Экстравагантные идеи»: Раскрыт план Зеленского остаться у власти в обход выборов
«Экстравагантные идеи»: Раскрыт план Зеленского остаться у власти в обход выборов

Ранее новое исследование независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что наибольшим доверием в Украине пользуются представители оборонной сферы. На первом месте находится экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, которому доверяют 73% опрошенных. Следом за ним идут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) и бывший глава ГУР МО, а ныне руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Оба с уровнем доверия 70%.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Валерий Залужный
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar