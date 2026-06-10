Новое исследование независимого Киевского международного института социологии (КМИС) показало, что наибольшим доверием в Украине пользуются представители оборонной сферы. На первом месте находится экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, которому доверяют 73% опрошенных.

Следом за ним идут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (позывной Мадьяр) и бывший глава ГУР МО, а ныне руководитель офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Оба с уровнем доверия 70%.

Между тем, выступая на варшавской конференции Defence24 Days, Валерий Залужный ранее публично признал, что Москва полностью контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения. По словам бывшего военачальника, Украина утратила инициативу на поле боя, а любые попытки ответить на действия российских войск обходятся киевскому режиму чрезвычайно дорого.

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