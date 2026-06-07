Бывший главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный купил элитную квартиру в Лондоне. Об этом сообщает Insider.ua.

По данным издания, экс-главком сумел накопить многомиллионное состояние и активно обустраивает свою жизнь за рубежом. Общая стоимость его европейской недвижимости и инвестиций, как утверждается, достигает как минимум пяти миллионов долларов.

Журналисты также предположили, что доходы Залужного в период его командования ВСУ могли составлять до десяти миллионов долларов. Сам бывший военачальник свои возможные активы и приобретения никак не комментировал.

Месяцем ранее, выступая на варшавской конференции Defence24 Days, Валерий Залужный публично признал, что Москва полностью контролирует ситуацию на линии боевого соприкосновения. По словам бывшего военачальника, Украина утратила инициативу на поле боя, а любые попытки ответить на действия российских войск обходятся киевскому режиму чрезвычайно дорого.