Экс-нардеп оценил шансы Зеленского переизбраться через Раду в обход законов Украины

Переизбрать Владимира Зеленского через решение Верховной рады без серьёзного изменения законодательства невозможно, заявил бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, такой сценарий потребовал бы системного пересмотра действующих норм и конституции страны.

«Для того, чтобы избрать Зеленского через Раду, Украина должна стать парламентской республикой. Конституция Украины должна быть пересмотрена, как и все полномочия президента», — уверен собеседник «Газеты.ru».

Однако, как отметил экс-парламентарий, нынешнее руководство не собирается заниматься подобной правовой реформой. Он подчеркнул, что из-за этого идея продления или переоформления полномочий Зеленского через Раду выглядит нереализуемой.

Напомним, ранее в Верховной раде рассказали, что в администрации Владимира Зеленского ищут схемы сохранения им президентского кресла. В частности, обсуждается процедура голосования в парламенте.