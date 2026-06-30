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Регион
30 июня, 07:18

Экс-нардеп оценил шансы Зеленского переизбраться через Раду в обход законов Украины

Килинкаров: Зеленский не может быть переизбран через Раду без изменения законов

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Переизбрать Владимира Зеленского через решение Верховной рады без серьёзного изменения законодательства невозможно, заявил бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров. По его словам, такой сценарий потребовал бы системного пересмотра действующих норм и конституции страны.

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«Для того, чтобы избрать Зеленского через Раду, Украина должна стать парламентской республикой. Конституция Украины должна быть пересмотрена, как и все полномочия президента», — уверен собеседник «Газеты.ru».

Однако, как отметил экс-парламентарий, нынешнее руководство не собирается заниматься подобной правовой реформой. Он подчеркнул, что из-за этого идея продления или переоформления полномочий Зеленского через Раду выглядит нереализуемой.

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Напомним, ранее в Верховной раде рассказали, что в администрации Владимира Зеленского ищут схемы сохранения им президентского кресла. В частности, обсуждается процедура голосования в парламенте.

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Борис Эльфанд
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