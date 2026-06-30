Европейским странам пора осознать, что Владимир Зеленский уже почти вышел из-под контроля. Об этом заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета Безопасности организации.

По её словам, действия украинского главаря свидетельствуют о его стремлении расширить географию конфликта на Белоруссию, Польшу и Прибалтику. Она призвала европейские страны задуматься о рисках такой эскалации. Дипломат подчеркнула, что игра с огнём в данной ситуации становится всё более опасной. По её оценке, киевский режим теряет управляемость, что создаёт угрозы для соседних государств.

«Кто-то ещё сомневается в истинном стремлении Зеленского искусственно расширить географию конфликта на территории Белоруссии, Польши и Прибалтики? Это игра с огнём, и европейским странам пора осознать, что их клиент уже почти сорвался с поводка», — сказала она на заседании Совета Безопасности ООН.

Ранее Владимир Зеленский вновь выступил с угрозами в адрес Белоруссии, потребовав вывести технику с границы в течение недели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей приграничья не волноваться, заверив, что страна способна защитить граждан от любого агрессора. Обострение ситуации было официально отмечено и в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), где также указали на участившиеся случаи пролётов украинских БПЛА в сторону российской территории. На этом фоне российская сторона подтвердила готовность оказать Белоруссии всю необходимую помощь в рамках Союзного государства, включая применение всех предусмотренных договором механизмов.