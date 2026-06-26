«План разработан НАТО»: Названа реальная цель «40-дневной операции» Зеленского

Главной целью объявленной Владимиром Зеленским «40-дневной операции» СБУ может стать Белоруссия, заявил доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова, военный эксперт Александр Перенджиев. По его словам, Запад может быть заинтересован в создании напряжённости на белорусском направлении, чтобы затормозить продвижение ВС РФ.

«Наверняка объявленный Зеленским план разработан НАТО», — подчеркнул собеседник «Ридуса».

Политолог предположил, что Киев может пойти на провокацию с участием переодетых боевиков, чтобы представить нападение как действия белорусской стороны и использовать это для нового витка конфликта. Он также обратил внимание на вывоз населения из Черниговской области, граничащей с РБ, назвав это возможным признаком подготовки к обострению.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции. Ключевую роль в ней должна сыграть СБУ и её Центр специальных операций «Альфа».