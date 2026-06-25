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Регион
25 июня, 18:38

Зеленский утвердил «40-дневную операцию СБУ» против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Киевский главарь Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой должна сыграть Служба безопасности Украины и её Центр специальных операций «Альфа». Об этом он сообщил после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой.

Он также обсудил с генералом планы дальнобойных ударов и применение дронов разных типов. Зеленский признал существование «вызовов во внутренней безопасности Украины», но не стал раскрывать детали.

Это не первая инициатива Киева за последние дни — ранее он уже заявлял о планах активизировать боевые действия на крымском направлении в увязке с новыми поставками вооружений от G7.

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Ранее киевский главарь Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад Службы безопасности Украины о результатах действий на фронте и в рамках отдельных операций за прошедший год, а также согласовал СБУ проведение новых операций. Кроме того, он попытался подвергнуть критике позицию президента России Владимира Путина, озвученную на ПМЭФ, заявив, что Россия якобы не стремится к завершению конфликта, и отдельно упомянул «улыбчивую» атмосферу в зале форума, подчеркнув, что давление на Россию должно усиливаться.

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Анастасия Никонорова
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