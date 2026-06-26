Бывший депутат Верховной рады Спиридон Клинкаров заявил, что смысл «40-дневной операции», утверждённой намедни Владимиром Зеленским, заключается в дестабилизации обстановки внутри страны и дискредитации власти перед выборами в Госдуму. Своё мнение он высказал в беседе с Life.ru.

«Просто перед выборами в Госдуму он это специально начинает. Что касается сроков, выбор именно 40 дней, на мой взгляд, напрямую связан с электоральным циклом. Программа-максимум для них — это попытка добиться переноса выборов в Госдуму. Программа-минимум — убедить российских граждан в том, что власть не способна гарантировать их безопасность в преддверии столь важного парламентского голосования», — сказал Клинкаров.

При этом экс-нардеп спрогнозировал обратный эффект: в российском обществе растёт негодование и отторжение к действиям Киева, что приведёт к консолидации граждан.

В российском обществе, напротив, растёт крайнее негодование и отторжение в связи с действиями режима Зеленского в отношении нашей страны и Москвы. Поэтому подобные провокации с высокой вероятностью приведут к консолидации общества и дадут противоположный запланированному результат Экс-нардеп Украины Спиридон Клинкаров.

Напомним, Владимир Зеленский заявил об утверждении 40-дневной операции влияния, ключевую роль в которой сыграют СБУ и Центр спецопераций «Альфа». Об этом он сообщил после встречи с и.о. главы СБУ Евгением Хмарой, с которым обсудил планы дальнобойных ударов и применение дронов. Зеленский признал наличие вызовов во внутренней безопасности Украины, но деталей не раскрыл.