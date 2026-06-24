В Черниговской области с 1 июля эвакуируют жителей приграничных сёл

С 1 июля в Черниговской области Украины начнётся обязательная эвакуация жителей из приграничных районов по запросу военных. Об этом заявил глава военной администрации региона Вячеслав Чаус.

«Совет обороны принял решение об обязательной эвакуации из приграничья Черниговской области с первого июля. Это был запрос от военных. Речь идёт о 12 приграничных населённых пунктах в четырёх общинах», — сообщил Чаус.

Эвакуация пройдёт в Корюковской, Городнянской, Новгород-Северской и Семёновской общинах. Власти также продлили обязательную эвакуацию из семи сёл, где её объявили ещё зимой — там остаются около тысячи человек. Процесс переселения планируют завершить за два месяца.