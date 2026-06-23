«Один населённый пункт за другим»: Путин оценил продвижение на фронте

Российские войска продолжают продвижение на линии боевого соприкосновения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

По его словам, атаки Киева по гражданской инфраструктуре не способны изменить ситуацию на фронте.

Президент упомянул удары по автобусу с белорусскими детьми и студенческому общежитию в Старобельске.

«Российские войска освобождают один населённый пункт за другим, одну территорию за другой», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия не влияют на ход боевых действий и не могут остановить продвижение российских подразделений.

Ранее Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны.