«Один населённый пункт за другим»: Путин оценил продвижение на фронте
Путин заявил, что ВС РФ освобождают один населённый пункт за другим
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Российские войска продолжают продвижение на линии боевого соприкосновения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством.
По его словам, атаки Киева по гражданской инфраструктуре не способны изменить ситуацию на фронте.
Президент упомянул удары по автобусу с белорусскими детьми и студенческому общежитию в Старобельске.
«Российские войска освобождают один населённый пункт за другим, одну территорию за другой», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что подобные действия не влияют на ход боевых действий и не могут остановить продвижение российских подразделений.
Ранее Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны.
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