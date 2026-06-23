Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 июня, 15:11

«Один населённый пункт за другим»: Путин оценил продвижение на фронте

Путин заявил, что ВС РФ освобождают один населённый пункт за другим

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские войска продолжают продвижение на линии боевого соприкосновения. Об этом Владимир Путин заявил на совещании с правительством.

По его словам, атаки Киева по гражданской инфраструктуре не способны изменить ситуацию на фронте.

Президент упомянул удары по автобусу с белорусскими детьми и студенческому общежитию в Старобельске.

«Российские войска освобождают один населённый пункт за другим, одну территорию за другой», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что подобные действия не влияют на ход боевых действий и не могут остановить продвижение российских подразделений.

«Украинский гопник»: как Зеленский провоцирует войну с НАТО прямо на территории Белоруссии
«Украинский гопник»: как Зеленский провоцирует войну с НАТО прямо на территории Белоруссии

Ранее Владимир Путин назвал киевский режим неонацистским. Свою оценку он связал с ударами ВСУ по гражданским объектам на территории нашей страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar